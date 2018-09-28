С 2015-го украинских студентов в Польше стало втрое больше - СМИ

28 сентября 2018, 11:17

Информацию обнародовали журналисты "Польского радио".

Иллюстративное фото / "Факты"

Начиная с 2015-го количество людей, уехавших из Украины ради учебы в польских вузах, увеличилась с почти 10 тысяч до 35 584 человек.

Соответствующее сообщение опубликовало "Польское радио" со ссылкой данные, предоставленные "Институтом публичных дел". Именно чуть более 35 тысяч украинских студентов учились в Польше в течение 2016/2017 учебного года.

По информации журналистов, украинцы выбирают Польшу из-за более низких, чем в других европейских странах, расходов на повседневную жизнь, перспективы бесплатного или льготного обучения, из-за возможности после окончания вуза найти работу по специальности.

Также известно, что на данный момент студенты из Украины получают в польских вузах. 1.9 тысячи стипендий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы продолжают массово "пускать корни" в Польше.

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Украина обучение Польша вузы Студенты стипендии
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