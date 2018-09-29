Соседняя с Украиной страна попала в список наиболее развитых в мире

Польша попала в топ-25 развитых стран мира / Фото: Zaxid.net

Глобальное агентство FTSE Russell внесло Польшу в топ-25 развитых стран мира.

Как сообщает Польское радио, эта страна стала единственным представителем из центрально-восточной Европы в списке государств с развитым рынком, в числе которых США, Япония и Германия.

Как отметил президент Варшавской фондовой биржи Марек Детль, аналитики отслеживали экономические показатели страны в течение семи лет. Всего к такому результату Польша шла на протяжении 27 лет.

За два с лишним десятка лет стране удалось урегулировать стандарты и правила, по которым работает бизнес, улучшить инфраструктуру и качество рынка капитала.

В исследовании подчеркивается, что всего в индекс развитых стран на сегодняшний день включили 37 польских компаний.

Как ранее сообщалось, начиная с 2015 года количество абитуриентов, уехавших из Украины ради учебы в польских вузах, увеличилась с 10 до 35, 5 тысяч человек.