"Вразумите их". Лавров попросил помощи у стран Запада во взаимоотношениях с властями Украины

Сергей Лавров / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров обратился с призовым к руководству стран Запада "вразумить официальный Киев".

По словам главного дипломата РФ, вместо выполнения Минских соглашений и установления диалога с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" украинские власти "тешат себя иллюзиями по поводу ввода в Донбасс оккупационных сил при поддержке западных стран", сообщает новостное агентство "РИА Новости".

Кроме того, Лавров утверждает, что Киев все регулярнее угрожает применением силовых сценариев разрешения военного конфликта на Донбассе.

Глава МИД РФ полагает, те, кто "опекает" киевские власти, должны вразумить своих "подопечных".

Напомним, накануне в кулуарах Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко, искавший спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера, по ошибке в переговорную комнату российской делегации. "Наверное, с туалетом перепутал", — скверно попытался вышутить украинского лидера Лавров. За что и был нещадно высмеян известным российским поэтом-оппозиционером Орлушей, а также пользователями соцсетей.