Из-за сбоя в Сеть попали данные многих британских министров - СМИ

Британская партия консерваторов оказалось не в очень удобном положении / Фото: Reuters

В системе безопасности партийного приложения, принадлежащего партии консерваторов Великобритании из-за произошедшего сбоя в открытый доступ попали личные данные ряда министров Великобритании, передает УНИАН со ссылкой на Sky News.

В частности, любой желающий мог без пароля получить доступ на сайте парламента к номерам мобильных телефонов министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда и бывшего министра иностранных дел страны Бориса Джонсона.

Также из-за проблемы в системе приложения стало возможно менять фотографии и прочие данные в личном профиле политиков или журналистов, которые посещали конференцию Консервативной партии в Бирмингеме. Так, фотографию министра по делам окружающей среды, экологии и сельского хозяйства Майкла Гоува некто заменил на фотографию медиамагната Руперта Мердока.

Читайте такжеМассовый сбой Twitter, Facebook и Viber - поступают жалобы со всех концов светаСообщается, что проблема была устранена и приложение вновь вернулось к безопасному режиму работы.

Напомним, 9 июня по всей территории Украины не работали банкоматы и терминалы ПриватБанка, а также Приват24 и Liqpay.

В частности, украинцы не могли расплатиться карточками за товар в сети магазинов "Эпицентр", "Сильпо", "Новус", "Фора", "Ашан" и других.

Причиной сбоя в ИТ-департаменте банка назвали аварию магистральных каналов, которая повлекла за собой временные перебои в сети POS-терминалов и банкоматов финучреждения.