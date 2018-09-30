Трамп сказал, что у них с Ким Чен Ыном любовь

Дональд Трамп утверждает, что у них с главой КНДР любовь / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ыном влюбились друг в друга.

Глава КНДР писал "прекрасные письма", рассказал американский лидер, выступая перед своими сторонниками в Западной Виргинии, свидетельствует видео, опубликованное CNN.

"Мы влюбились друг в друга. Нет, правда. Он написал мне красивые письма… Мы влюбились", — сообщил президент.

Напомним, США и Северная Корея не имеют дипломатических отношений, но Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились 12 июня в сингапурском отеле Capella, пожали друг другу руки, а также подписали совместный документ.