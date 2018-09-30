Названо число погибших российских военных за годы операции РФ в Сирии

30 сентября 2018, 17:49

Почти половина из них приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20.

Сирия наемники Вагнер 2
Российские военные в Сирии / og.ru

За три года операции в Сирии Россия потеряла 112 военнослужащих.

Об этом сообщил экс-главнокомандующий ВКС, председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает "Интерфакс".

"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - цитирует агентство Бондарева.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит 17 сентября ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Сирия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:46
Член британской королевской семьи тайно побывал в России
18:24
Тарифы, зарплаты, перевод часов и проблемы с Инетом: что меняется для украинцев в октябре-2018 Видео
18:23
Москва готова выпустить Сенцова, если США освободит троих россиян - СМИ
17:49
Названо число погибших российских военных за годы операции РФ в Сирии
17:18
В Сети опубликовали видео погибших под Горловкой детей - 18+ Видео
17:08
Порошенко поблагодарил Путина в эфире CNN
16:45
В Госстате рассказали, как изменилась средняя зарплата в Украине и где больше всего платят Видео
16:35
В "Укрзализныце" назвали средний возраст локомотивов
16:07
В Польше рассказали о конфликте идентичности с Украиной
15:36
Супрун предложила снижать смертность в Украине танцами
15:09
"Проверка звука": Энрике Иглесиас прибыл в Киеве и показал видео с "Олимпийского" Видео
14:59
Когда и как переводить часы в Украине на зимнее время-2018 без вреда для здоровья
14:51
Ницой заявила, что жители Донбасса должны заслужить украинское гражданство
14:39
Трагедия в "ДНР": в Горловке погибли трое детей
14:34
На военном полигоне под Херсоном прогремел взрыв
14:27
Больше, чем "Олимпийский" в Киеве: к Земле приближается гигантский астероид
14:19
В Раде рассмотрят постановление об отставке Супрун
14:01
В Киеве напали на приемную лидера "Нацкорпуса" Билецкого
13:44
"До такого опустился – что скоро по миру будут гонять": эксперт рассказала о роковой ошибке Путина в деле Скрипалей Видео
13:37
Москва отреагировала на заявление главы МВД США о морской блокаде России
13:12
Настя Каменских похвасталась сексуальным фото из Майами Видео
12:47
"Осталось, чтобы Путин поздравил лично": новой "Мисс Финляндия-2018" стала русская Фото
12:37
В Индонезии количество жертв цунами превысило 830 человек Фото
12:07
Писатель объяснил, почему Путин не освобождает Сенцова Видео
12:04
"Едешь как по кладбищу": СМИ узнали, что творится в Донецке после "предвыборного" взрыва Видео
11:40
Трамп сказал, что у них с Ким Чен Ыном любовь Видео
11:15
"Приемы Путина": вышла стебная книга о том, как расширить свои границы Видео
11:14
"Военный вариант": США пригрозили России морской блокадой
10:54
Путин врет, как сто лет назад мнение
10:48
"Сеанс коллективной маструбации": на росТВ показали, как поделят Украину между Россией и Польшей Видео
10:30
"Новые вредители и болезни": эколог спрогнозировала, как в Украине изменится климат Видео
10:00
Ольга Сумская показала фото со съемок нового клипа Олега Винника Фото Видео
09:47
День Веры, Надежды и Любви-2018: все, что надо знать – от поздравлений до традиций Фото
09:46
"Везде – красота": синоптики рассказали о похолодании в воскресенье
09:30
Эксперт предупредил о новой проблеме Украины
09:05
Журналист спрогнозировал судьбу захваченной части Донбасса Видео
08:40
"Ну и постарела": фото Ани Лорак из кинотеатра раскритиковали в Сети Видео
08:32
Что станет точкой распада России мнение
08:15
"Рабочий день начинает с молитвы": журналист рассказал о набожности Путина Видео
08:02
Поздравления с именинами Любови-2018 на словах и в открытках Фото
07:53
Счастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака
07:50
"Адский привкус": Анна Седокова рассказала об одном из худших концертов в ее жизни Видео
07:25
На ЧМ по шашкам украинцы добыли три "золота" Видео
07:13
День ангела Надежды: как поздравить на словах и в открытках Фото
06:57
Три тяжелых дня: астролог предупредил об опасностях 1-3 октября
06:36
Трэш и угар в Донецке мнение
06:15
Поздравления и красивые открытки с Днем ангела Веры Фото
05:47
"Идеальное тело": Бритни Спирс похвасталась соблазнительными фото в лифчике Видео
05:20
Журналист назвал главное различие между Украиной и Россией
04:52
Ученые выяснили, какая диета спасает от депрессии
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять