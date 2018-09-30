Названо число погибших российских военных за годы операции РФ в Сирии

Российские военные в Сирии / og.ru

За три года операции в Сирии Россия потеряла 112 военнослужащих.

Об этом сообщил экс-главнокомандующий ВКС, председатель комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает "Интерфакс".

"На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля", - цитирует агентство Бондарева.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит 17 сентября ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Москве заявили, что инцидент произошел якобы из-за преднамеренных действий летчиков ВВС Израиля, которые "подставили" Ил-20 под огонь сирийских ПВО.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность сирийских зенитчиков.