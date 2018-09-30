Член британской королевской семьи тайно побывал в России

Принц Майкл Кентский - меценат и бизнесмен / РосСМИ

Член королевской семьи Великобритании, принц Майкл Кентский, 19 сентября без лишней огласки посетил Москву, несмотря на скандал с отравлением Скрипалей.

Принц сделал это, несмотря на официальную позицию властей Великобритании и членов королевской семьи - они многократно заявляли о нежелании посещать Россию, сообщает The Sun.

Сообщается, что тайный визит принца одобрило Министерство иностранных дел. Целью визита было открытие в Москве частной школы Brookes - эту информацию подтвердил пресс-секретарь принца.

Читайте также"Скрипаль воскресе". Болгарский журналист потроллил Захарову: видеоУ принца Кентского, кроме школы, еще немало бизнес-связей в России - так, под его покровительством находятся 16 благотворительных фондов и организаций на территории РФ.

Напомним, изданию "Коммерсантъ" удалось найти знакомых в родном селе полковника ГРУ Анатолия Чепиги, который под именем Руслана Боширова, по данным СМИ, причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как ранее сообщалось, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России.