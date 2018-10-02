"Космической отрасли РФ п*здец": США выживают Россию с внешних рынков

Россия катастрофически быстро теряет внешние рынки в космической отрасли / NASA

США собрались в течение 5 лет отказаться от российских ракетных двигателей.

Двигатели РД-180 Россия продает в Штаты еще с 1997 года. И вот на днях The Wall Street Journal сообщил, что с компанией Blue Origin миллиардера Джефа Безоса (ему также принадлежит Amazon) заключен контракт на поставку замены силовым установкам из РФ.

Таким образом, США постепенно избавляются от всех технологий из России. Раньше их использовали из-за их дешевизны ради экономии средств. Но теперь и это не спасает.

Ранее Россия уже заявляла, что и сама может запретить импорт РД-180 в качестве ответных мер на "адские санкции" США. И получается, что Штаты сыграли на опережение.

В итоге Россия катастрофически быстро теряет внешние рынки по продаже вооружений, а также рынки в космической отрасли, резюмирует Telegram-канал "Подводная лодка". При этом Штаты очень быстро наращивают количество космических запусков в то время, как РФ их сокращает.

"В чем проблема? В том, что те ракетные двигатели, которые мы производим и продавали в Америку — это научно-технические достижения СССР! И эти разработки были настолько прогрессивные и мощные, что пережили совок еще на 30лет. А сама Россия них*я не может разрабатывать, изобретать, придумывать, развивать. Ездят чисто на научном потенциале Советского Союза… Но как мы видим и этот потенциал почти закончился и скоро в космической отрасли России настанет тотальный п*здец", – отмечает Telegram-канал.

Напомним, Украина задумала построить базу на Луне. Проект обсудят на комитете Ассоциации "Космос".