Стала известна причина смерти Романа Карцева

Роман Карцев скончался от инфаркта, сообщил Михаил Жванецкий / Скриншот видео с youtube.com

Известный артист эстрады, театра и кино, сатирик Роман Карцев долго болел и умер от инфаркта.

Артист скончался во вторник утром, 2 октября, в столице РФ Москве, сообщил писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий в комментарии ТАСС.

"Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились", — отметил собеседник агентства.

Напомним, Роман Карцев умер в возрасте 79 лет. Сатирик больше всего запомнился зрителям по ролям в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита". "Главред" собрал главные цитаты артиста.