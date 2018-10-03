В России Минобороны наделили куском Азовского моря

В России начинают делить Азовское море по клаптикам / УНИАН

В РФ обнародовано решение правительства, согласно которому "для обеспечения обороны страны и безопасности государства" Министерство обороны получает в пользование участок в акватории Азовского моря.

В распоряжении, опубликованном на сайте официальной информации, ведомство отныне берет шефство над Таганрогским заливом.

Из документа следует, что российским военным на 20 лет предоставят участок площадью 21,6 кв. км. Данная территория не может использоваться ни для каких целей, кроме военных, в том числе и для рыболовства.

Напомним, политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк полагает, что Азовское море спасет строительство канала вроде Суэцкого или Панамского.