Названы дата и место прощания с Романом Карцевым

С Романом Карцевым попрощаются в Москве 4 октября в Центральном доме литераторов / Скриншот с youtube.com

С известным артистом эстрады, театра и кино, сатириком Романом Карцевым попрощаются в четверг, 4 октября, в столице России Москве.

Церемония состоится в Центральном доме литераторов, рассказала РИА Новости дочь артиста Елена Кассинская.

"Зал ЦДЛ, 4-е число, начало (прощания — Ред.) в 11:00", — заявила собеседница агентства.

Кассинская сообщила ТАСС, что сатирика похоронят на Троекуровском кладбище после прощания. "Похороны будут… в закрытом формате, для близких", — сказала она.

Источник ТАСС из окружения семьи Карцева утверждает, что артист будет похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища (этот участок называют "аллеей актеров", там похоронены видные деятели искусств).

Напомним, Роман Карцев умер в возрасте 79 лет. Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий говорил, что артист долго болел и умер от инфаркта. "Главред" собрал главные цитаты Карцева.