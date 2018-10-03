"Это подкуп": РПЦ ударными темпами строит митрополиту Киевскому храм в Чертаново

Путин в храме Живоначальной троицы / Reuters

РПЦ решил ускорить строительство храма для болгарской диаспоры храм в честь святого митрополита Киевского Киприана. При этом объект возводится в одном из самых неблагополучных районов Москвы – в Чертаново.

"Кроме храма там будет дом причта, весь комплекс на тысячу квадратных метров. Стройка шла ни шатко, ни валко с 2013 года, но теперь патриарху Кириллу понадобилась помощь патриарха Неофита на Украине", – сообщает Telegram-канал "Церквач".

Причину активизации строительства объяснили просто: "После скандального визита Кирилла в Софию не может быть и речи, чтобы Неофит стал бы вписываться за Москву просто так, поэтому "возлюбленному брату во Христе" приходится делать подарки. Достраиваемый большевистскими темпами храм в Чертаново — только видимая часть расходов Патриархии на подкуп предстоятелей Поместных Церквей".

Читайте также"Общак прятать надо лучше": Кремль вывалил компромат на патриарха КириллаTelegram-канал напоминает, что аналогичная картина была и накануне Вселенского Собора 1948 года, который "из-за сопротивления Константинопольского Патриархата остался в истории лишь Всеправославным совещанием".

"Тогда Совмин выделил Московской Патриархии 200 тыс. долларов (сегодня это два с 2,5 млн долларов с учетом инфляции за 70 лет) для "помощи" предстоятелям Православных Церквей. Только сегодня деньги идут на "оборону", а не на попытки стать Третьим Римом", – резюмирует "Церквач".

Как сообщалось, синод УПЦ МП потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви. Еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.