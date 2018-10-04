"Муляжи": "чиновники" из Крыма заявили, что никто не собирался нападать на ВМС ВСУ в Керченском проливе

С "Корецем" и "Донбассом" оккупанты связываться не рискнули - это не безоружные сухогрузы на абордаж брать / Facebook "Вернись живым"

В России раскритиковали заявление командира украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" Дмитрия Коваленко о готовности вступить в бой с ВМС РФ в Керченском проливе.

"Подобные заявления у меня смех вызвали… По-моему, они слишком грубо пытаются нагнетать обстановку. Я уверяю, что в наших водах их кораблям, которые законно, по согласованию, зашли в наши воды, ничего не угрожает. Более того, думаю, мы сами готовы их защитить от кого угодно в наших водах" - заявил один из "чиновников" Крыма Юрий Гемпель в интервью российским пропагандистам.

Дмитрий Коваленко, командир украинских кораблей, рассказал в интервью агентству

"Укринформ", что два корабля прошли из Одессы вокруг Крымского полуострова через Керченский пролив и вошли в Азовское море. При этом украинские военные готовились к возможному боевому столкновению к российскими оккупантами - ну, или попытаться попробовать бескровный вариант и смыть их струями воды из брандспойтов.

"Боевые группы, пулемёты - всё заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте, чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать", - рассказал Коваленко.

В оккупационном "правительстве" Крыма в ответ нагло заявили, что украинские корабли якобы не представляли опасности для российских

Читайте такжеПрошедшие Керченский пролив корабли ВМС Украины останутся в Азовском море с особой миссией"Захватывать их (корабли Украины - "Главред") никто никаких намерений не имел и не имеет. Все подобные заявления рассчитаны на публику, которая мало разбирается в вопросах политики. Рассчитаны прежде всего на своих граждан, которых они пичкают такой грязной информацией. Пускай спокойно себя чувствуют, никто на них нападать не будет", - заявил Гемпфель.

Так называемый "вице-премьер" крымского оккупационного "правительства" Дмитрий Полонский и вовсе заявил, что слова о боестолкновении - "блеф", а Украина, как и ее флот - "муляжи".

"Как украинское государство является муляжным, так и эти так называемые боевые корабли и военнослужащие, которые на них находятся, по большому счёту муляжи. Мы все прекрасно понимаем, что у Украины на сегодняшний день нет никакой боеспособной армии, тем более у неё нет и не может быть никакого боеспособного флота. Страна находится в упадке", - заявил он.

Ранее директор второго департамента СНГ российского МИДа Андрей Руденко заявил, что разрыв договора о сотрудничестве по Азовскому морю между Россией и Украиной будет иметь последствия для обеих стран.

"Если они примут такое решение, это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России", - сказал Руденко.