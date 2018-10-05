Путину из США отправили письмо с ядом

Кого-то ждет сюрприз / Reuters

Ветеран ВМС США Уильям Клайд Аллен, который отправил письма с рицином в Белый дом и Пентагон, заявил, что точно такое же письмо было направлено президенту России Владимиру Путину.

Кроме Путина, оказалось, что бывший военный моряк направил такие же отравленные письма генпрокурору США Джеффу Сешнсу и королеве Великобритании Елизавете, пишет Deseret News Utah со ссылкой на записи судебного допроса.

Представитель обвинения не ответил на вопрос, дошли ли письма Аллена по адресам.

Напомним, 2 октября Министерству обороны США неизвестные преподнесли очень опасный сюрприз - на адрес Пентагона были отправлены по меньшей мере две посылки, содержащих чрезвычайно токсичное вещество рицин. Их вовремя сумело перехватить ФБР.

Позднее стало известно, что такая же посылка была отправлена в Белый дом и перехвачена Секретной службой.