В Пентагон прислали две посылки с опаснейшим токсином

Кому именно в Пентагоне пришли ядовитые посылки - не разглашается / Reuters

Министерству обороны США неизвестные преподнесли очень опасный сюрприз - на адрес Пентагона были отправлены по меньшей мере две посылки, содержащих чрезвычайно токсичное вещество рицин.

"По меньшей мере две посылки, предположительно содержащие рицин, были отправлены в Пентагон", - заявил представитель Минобороны США, сообщает Fox News.

Впрочем, сказано в сообщении, письма не попали даже в почтовый офис Пентагона на соседней улице, не говоря уже про основное здание министерства - конверты с отравой были перехвачены и изъяты ФБР этим утром для дальнейшего анализа. Заодно во избежание инцидентов поместили в карантин все письма и посылки сотрудникам Пентагона, которые пришли в тот же день.

На данный момент персоналу Пентагона ничего не угрожает, заверил представитель министерства.

Напомним, экологическая катастрофа из-за токсичных веществ произошла в Крыму; жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавения металлических деталей, а также на непонятный жирный налет на Читайте такжеЭкологическая катастрофа в Крыму: блогер рассказал о мародерах в Армянскевсех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.

После этого блоге "КРЫМский бандеровец" сообщил, что Армянск и его окрестности накрыла новая волна кислоты. В городе и в расположенных рядом селах местные "чиновники" объявили режим чрезвычайной ситуации. Нардеп Дмитрий Тымчук писал, что в Армянске оккупационные власти устроили настоящую химическую атаку.