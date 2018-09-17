Экологическая катастрофа в Крыму: блогер рассказал о мародерах в Армянске

В Армянске орудуют мародеры, сообщил блогер / Reuters

В захваченном Российской Федерации Крыму — в Армянске, пострадавшем от выбросов химических веществ, орудуют мародеры.

Злоумышленники начали грабить квартиры, владельцы которых уехали из-за экологической катастрофы, написал в своем аккаунте в Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

"Некоторые считают, что оккупанты должны им новое жилье в другом месте. Рашисты же пишут, что в России масса заводов закрывается и города вымирают, но никто ничего не компенсирует", — отметил активист.

В Армянске орудуют мародеры, сообщил блогер / Скриншот с twitter.com/CrimeaUA1

Ранее сообщалось, что жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавения металлических деталей, а также на непонятный жирный налет на всех поверхностях.

Позже "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". В Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.

После этого блоге "КРЫМский бандеровец" сообщил, что Армянск и его окрестности накрыла новая волна кислоты. В городе и в расположенных рядом селах местные "чиновники" объявили режим чрезвычайной ситуации. Нардеп Дмитрий Тымчук писал, что в Армянске оккупационные власти устроили настоящую химическую атаку.