В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет фестиваль "Из России с любовью"

Солсбери / Sky News

В британском городе Солсбери пройдет музыкальный фестиваль "Из России с любовью", в ходе которого будут сыграны произведения русских композиторов.

Об этом сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на The Independent.

Концерт состоится недалеко от дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного, как подозревает Лондон, сотрудниками российских спецслужб в марте 2018-го.

По словам одной из организаторов Джилл Болтон, мероприятие, в ходе которого будут исполнены произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича, "не имеет ничего общего со Скрипалем".

Название "Из России с любовью" является отсылкой к одноименному произведению Яна Флеминга о британском агенте разведки Джеймсе Бонде.

Накануне СМИ сообщили, что в 2014 году Сергей Скрипаль поддерживал политику Кремля во многих вопросах, одобрял аннексию Крыма и не верил в участие российской армии в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.