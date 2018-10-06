Потерял паспорт и не выходит на связь: в Китае загадочно исчез украинский спортсмен

Виталий Миронец / Скриншот

В Китае исчез член украинской сборной по спортивно-бальным танцам 20-летний Виталий Миронец, в последний раз видели в отеле, где ранее проживала команда.

Он вместе с другими украинскими спортсменами приехал на чемпионат мира в Пекин, но уже сутки не выходит на связь. При этом Миронец не может выехать в Украину, потому что потерял паспорт, а его товарищи по сборной уже вернулись домой.

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В консульском отделе в Пекине Виталию пообещали временный документ и подтверждение визы, однако дипломаты не предупредили о том, что на оформление уйдет почти неделю.

Кроме того, сообщается, что Миронец впервые попал за рубеж и при себе у него было мало денег. Сейчас его поисками занимается Министерство молодежи и спорта Украины, пишет "Сегодня".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мексике обнаружили расчлененное тело пропавшей без вести украинки.