В Кишиневе прогремел взрыв в многоэтажке, есть жертвы: опубликованы фото с места трагедии

В Кишиневе в результате взрыва в многоэтажке погибли два человека / ava.md

В субботу, 6 октября, в столице Молдовы Кишиневе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, погибли два человека, десятки людей — получили ранения.

Взрыв прогремел на 15-м этаже дома в жилом микрорайоне Рышкановка, рассказала ТАСС пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД страны Лилиана Пушкашу.

"По предварительным данным, взорвался газовый баллон в одной из квартир, которым жильцы пользовались незаконно, так как дом не подключен к газу", — отметила собеседница агентства.

В Кишиневе в результате взрыва в многоэтажке погибли два человека / ava.md

Напомним, в начале сентября в Молдове кортеж президент Игоря Додона на трассе Страшены — Калараш попал в аварию, лидера государства госпитализировали. Врачи говорили, что его стостояние было стабильным.