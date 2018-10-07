"Фюрер и преследования": российский писатель-антипутинист рассказал о фашизме в РФ

В России есть признаки фашизма, присущие нацистской Германии, сказал Герман Обухов / Reuters

В Российской Федерации можно наблюдать признаки фашизма, которые были в нацистской Германии — в стране также есть "фюрер" (президент Владимир Путин) и преследование инакомыслия.

В РФ пропаганда сейчас намного суровей, чем в СССР, рассказал советский политзаключенный, писатель и сценарист, основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России" Герман Обухов "Обозревателю".

"Советская была очевидная — это была пропаганда коммунизма, образа жизни, культа личности. Но культ был условный", — отметил он.

По словам собеседника, "сегодня пропаганда человека доводит до состояния маразма, потому что очевидные вещи скрываются, а бредовые выносятся как истина в последней инстанции". Ранее российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку президент государства взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.