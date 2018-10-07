В Германии депутат Бундестага призвала улучшить отношения с Россией

В Германии настроены подружиться с Россией / Фото: Reuters

Заместитель главы партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Беатриса фон Штор заявила о необходимости улучшения взаимоотношений Берлина и Москвы.

"Отношения между Германией и Россией должны быть хорошими. Нам следует расширить дипломатическое взаимодействие, повысить объём товарооборота и создать возможности для безвизовых поездок", - цитирует немецкого политика kp.ru.

По словам фон Штор, успешный диалог между Россией и Германией принесет положительные результаты для обеих стран.

Депутат добавила, что хорошие отношения Москвы и Берлина важны как для Европы, так и для всего мира.

Напомним, глава МИД Федеративной Республики Германии Хайко Маас дал детальный комментарий по поводу недавних жестких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес официального Берлина по поводу строящегося российской корпорацией "Газпром" газопровода "Северный поток − 2".