Экс-участник "Ленинграда" на Priora "впечатался" в трактор: опубликовано фото

Станислав Барецкий / "24СМИ"

Скандальный российский артист и бывший участник группировки "Ленинград" Станислав Барецкий был срочно доставлен в больницу после дорожно-транспортного происшествия с трактором в Санкт-Петербурге.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала "Невские новости" со ссылкой на очевидцев. Согласно их словам, ДТП произошла на пересечении улицы имени генерала Симоняка и проспекта Ветеранов. Барецкий, находясь за рулем автомобиля Lada Priora, врезался в трактор.

В больнице врачи у артиста диагностировали перелом ноги и нескольких ребер. Комментируя ДТП журналистам, Барецкий отметил, что всегда выбирает автомобили российского производства – поскольку "является патриотом".

Так выглядела машина Барецкого после ДТП / Соцсети

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Ленинград" презентовал новый клип про водку с известными жителями Петербурга, а также клип к новой экранизации произведений Гоголя.