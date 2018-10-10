"Реальный удар ниже пояса": эксперт объяснил, что для Москвы на порядок хуже, чем Томос для УПЦ

10 октября 2018, 14:26

Церковь еще одной страны ждет автокефалии УПЦ – чтобы определиться, как ей самой действовать дальше.

Анатолий Октисюк
Октисюк объяснил, чего боится Москва больше, чем Томоса для УПЦ

Для московского патриарха Кирилла и России предоставление Томоса Украинской Православной Церкви не так страшно, как автокефалия для Белорусской Церкви.

Об этом политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк заявил во время чата на "Главреде".

Ранее сообщалось, что Белорусская православная церковь выступила против предоставления автокефалии для УПЦ. Однако, если Украинской православной церкви будет предоставлена автокефалия, то УПЦ будет считаться материнской для белорусской церкви. В этом случае БАПЦ сможет получить автокефалию, то есть станет канонической, отметил Октисюк.

"Но если мы говорим о БПЦ, экзархат на территории Белоруссии, то там на самом деле очень сильные позиции россиян. И нынешний настоятель Белорусской православной церкви является ставленником русских. Поэтому я не думаю, что будут какие-то сильные движения борьбы за автокефалию. Для России это было бы реальным ударом "ниже пояса", еще более болезненным, чем нанесла Украина", – подчеркнул он.

Читайте также"У РПЦ влияние лишь в странах, где стоят войска РФ": Церковь еще одной страны выступила против Томоса для УкраиныС другой стороны, по его словам, глава страны Александр Лукашенко понимает все угрозы и риски. На него уже включены мощные экономические прессы России: ограничение продаж старой нефти, требование запретить продавать нефтепродукты Украине и т.п. "Ему серьезно "руки крутят", – отметил эксперт.

При этом Лукашенко уже серьезно работает с католиками Беларуси. Он работает над организацией визита Папы Римского в Беларусь. Он понимает, насколько все это важно, подчеркнул Октисюк.

"Поэтому я думаю, что белорусы хотят увидеть сначала, что произойдет в Украине, чтобы моделировать дальше свое поведение", – резюмировал он.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Как сообщалось, иерархи Антиохийской православной церкви встали на сторону РПЦ в вопросе автокефалии для УПЦ.

Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ. В Тбилиси подчеркнули, что до оглашения официальных результатов намерены воздержаться от комментариев.

В свою очередь Болгарская православная церковь отклонила призыв Москвы по автокефалии УПЦ. Священный Синод болгарской церкви заявил, что письмо Кирилла будет отправлено на рассмотрение специальной комиссии, что является отклонением предложения российской стороны.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Россия Украина Беларусь автокефалия автокефалия УПЦ
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