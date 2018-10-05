"У РПЦ влияние лишь в странах, где стоят войска РФ": Церковь еще одной страны выступила против Томоса для Украины

глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел / Sputnik Беларусь

Белорусская православная церковь выступила против предоставления автокефалии для УПЦ.

С призывом к патриарху Константинопольскому Варфоломею приостановить процесс предоставления Томоса от имени этой Церкви обратился глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел.

"Наше заявление составлено таким образом, чтобы призвать и патриарха Варфоломея, и Синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы дезавуировать или отозвать, остановить этот процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия", – заявил митрополит Павел на сегодняшней пресс-конференции.

При этом БПЦ пошло по стопам Российской Православной Церкви и УПЦ МП – объявив о приостановлении совместных богослужений с представителями Константинополя. В то же время митрополит Павел подчеркнул, что "это еще не разрыв".

Читайте такжеНа Порошенко подали в суд за вмешательство в дела церквиОднако ситуация с БПЦ – это скорее исключение: в большинстве Поместных Церквей просьбы патриарха Кирилла вставить побольше палок в колеса украинской автокефалии, как видно, игнорируют.

Вначале Синод Элладской Православной Церкви не стал включать обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии Украине в официальную повестку заседания. Соответствующие предложения так и не поддержали в ходе голосования. А сегодня стало известно, что Синод Болгарской Церкви восемью голосами против трех отказался выступать за созыв Всеправославного Собора для решения вопроса об автокефалии в Украине.

"В числе тех, кто отказался поддержать РПЦ, был и патриарх Неофит (Димитров). Подарки в виде храмов в Москве делу не помогли. Чтобы Кирилл не сильно дулся, болгары постановили передать украинский вопрос на дальнейшее рассмотрение созданной при Синоде комиссии. Там он и сгинет", – пишет Telegram-канал "Церквач".

На стороне РПЦ пока что активно выступают Польша и Сербия. И митрополит Варшавский Савва (Грыцуняк), и патриарх Сербский Ириней (Гаврилович) официально выступили за созыв Собора или, по крайней мере, совещания предстоятелей Церквей по Украине.

"При этом и в Польше, и в Сербии эта позиция не была официально закреплена на заседании Синода, поэтому остается не более, чем их личным мнением, – уточняет "Церквач". – В Грузии и вовсе помалкивают, хотя как и все остальные получили от патриарха Кирилла письмо с просьбой о помощи".

Читайте такжеФиларету готовят "свинью": в России сообщили о зраде Константинополя в вопросе автокефалии УПЦTelegram-канал резюмирует: "При таком раскладе никакого Всеправославного Собора по Украине Московской Патриархии добиться не светит, даже с учетом лояльности Александрийского и Антиохийского патриархов. Вся ситуация красноречиво говорит о подлинном уровне влияния РПЦ даже не в мире как таковом, а в мировом православном сообществе. Решительный успех она имеет лишь в тех странах, где стоят российские войска".

Как сообщалось, синод УПЦ МП потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви. Еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

Ранее Филарет рассказал об избрании главы Единой Поместной Церкви. Объединительный Собор УПЦ произойдет сразу после решения Константинополя.

Напомним, Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата долгожданный Томос об автокефалии уже 9-11 октября 2018 года.