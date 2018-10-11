Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой признал вину

Виктория Маринова была убита с целью изнасилования / Скриншот/nova.bg

Гражданин Болгарии Северин Красимиров, обвиняемый в убийстве и изнасиловании известной тележурналистки Виктории Мариновой в городе Русе, признал свою вину.

"Он признался в содеянном, говорит, что был пьян. Он сказал, что ничего не помнит", - рассказала его мать в комментарии болгарскому телеканалу Nova.

Красимирова заявила, что Северин якобы умственно отсталый и обыкновенно принимает специальные таблетки, но в последнее время она перестала давать ему их. Кроме Северина, у нее еще семеро детей. При этом она проживает в Германии.

Пока неизвестно, будет ли арестованный в Германии Красимиров, экстрадирован в Болгарию - сегодня по этому поводу будет заседать суд федеральной немецкой земли Нижняя Саксония.

Напомним, в Болгарии изнасиловали и жестоко убили журналистку канала TVN Викторию Маринову. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.