Экс-депутат Госдумы раскрыл, довольны ли Путиным в Кремле

В Кремле несогласных с действиями Владимира Путина гораздо больше, чем принято считать, сообщил экс-депутат Госдумы / GettyImages

В Кремле несогласных с политикой и действиями президента РФ Владимира Путина гораздо больше, чем в среднем процент несогласных среди населения страны (по данным Левада-центра, в сентябре деятельность российского лидера не одобряли 33% опрошенных россиян).

В Кремле идет "борьба башен" за влияние на главу России, рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев во время чата на "Главреде".

"Я думаю, что несогласных там гораздо больше, чем принято считать, и даже больше, чем в среднем процент несогласных в населении России. Однако российская элита еще в советское время приучена не задумываться о "большой картинке", а делать что-то на своем конкретном месте, не понимая, что тем самым они укрепляют то, с чем сами бывают не согласны", — отметил собеседник.

По его словам, это такая очень удобная позиция "головы в песок". "Все тоталитарные режимы во всех странах держатся именно на таком поведении людей в руководстве. Это — гибельная для страны и самих этих людей ситуация. Но, к сожалению, поймут они это только тогда, когда окажутся выкинутыми на обочину, будут сидеть и недоумевать: "За что? Мы же честно работали", — заявил Пономарев.

Экс-депутат добавил, что "в Кремле "борьба башен" носит такой жесткий характер, что, в отличии от первой категории чиновничества, про которую мы говорили выше, эти люди интересы России легко приносят в жертву — лишь бы подставить конкурента".

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы раскрыл отношение Путина к "ДНР" и "ЛНР""Самые свежие примеры — это сначала "наезд" на ФСБ генерала Михайлова (Александр Михайлов — Ред.), который отвечал за информационную безопасность в связи с делом о взломе серверов Демократической партии США, и "ответка", которая прилетела, вскрывая всю подноготную дела Скрипалей (в Британии были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — Ред). Кто от этого проиграл? Конечно, каждый российский гражданин в отдельности", — полагает собеседник.

Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.