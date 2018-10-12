"Стыд окончательно утерян": эксперт назвал главное достижение путинской России

12 октября 2018, 18:59

Эта преемственность потери стыда – то, что сближает бывшие советские республики с Советским Союзом, пишет журналист.

Путин
Названо главное достижение Путина / Reuters

Главным достижением Российской Федерации после того, как ее возглавил Владимир Путин, стало создание яда "Новичок" – ведь теперь звания героев присуждают самым обычным отравителям.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в колонке для "Крым.Реалии".

Он напомнил, что и Александр Мишкин (Александр Петров), и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которых обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери, носят звание Героя России.

При этом само появлением этого звания во много связано со стремлением спецслужб СССР, а затем и России получать за свои преступления боевые награды, отмечает Портников.

Читайте такжеЖурналист рассказал о парадоксе политики ПутинаПо его словам, какое-то время присутствовало "некое подобие стыда – и чекистов с партработниками часто награждали "параллельной" звездой героя социалистического труда". Но затем стыд этот окончательно был утерян.

"И эта преемственность потери стыда – то, что сближает бывшие советские республики с Советским Союзом. Если вы просто прочитаете список героев России и героев Украины, вы поймете, о чем я", – пишет журналист

И резюмирует: "Обычные отравители, единственной функцией которых является разбрызгивание яда в чужих городах, по степени секретности и героизма приравниваются к Сергею Королеву. И это – вполне логично. Потому что если советские руководители считали главным достижением своего государства космическую программу и sputnik, то главное достижение путинской России – это novichok".

Напомнм, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

Ранее появилась реакция Путина на расследование об "отравителе" Скрипалей "Боширове"-Чепиге. В Кремле считают, что "много людей похожи друг на друга".

Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес

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Новость в спецтеме:Отравление в Солсбери
Виталий Портников Владимир Путин новичок отравление Скрипалей
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