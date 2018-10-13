Путин и Совбез РФ обсудили ситуацию с автокефалией Украины

Совбез РФ принял ряд решений, но они пока держатся в тайне / kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин и Совет безопасности России обсудили решение Вселенского патриархата вернуть украинским православным церквям канонический статус и отменить решение о передаче украинской церкви Московскому патриархату.

По словам пресс-секретаря президента, участники совещания обменялись мнениями "о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата", сообщила пресс-служба Кремля.

"Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения о предоставлении автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Читайте такжеРоссия планирует устранить Вселенского патриарха - ГрабовскийНапомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.