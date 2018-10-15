Жена Стоянова прокомментировала сообщение о госпитализации актера

Российский актер Юрий Стоянов / скриншот из видео

Жена российского актера Юрия Стоянова Елена опровергла информацию о его госпитализации.

"Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно", - цитирует супругу радиостанция "Говорит Москва".

Накануне росСМИ сообщили, что Стоянов находится в хирургическом отделении лечебного учреждения. Артисту якобы планируют провести операцию, причины которой пока не известны.

Летом Юрию Стоянову исполнился 61 год.

Юрий Стоянов - советский и российский актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2001). Автор, постановщик и исполнитель ролей (совместно с Ильей Олейниковым) в телевизионной юмористической программе "Городок" (выходила с 1993 года по 2012-й).