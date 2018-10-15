Срочно готовят к операции: в России госпитализировали знаменитого актера из "Городка"

Юрий Стоянов / Скриншот видео с youtube.com

Знаменитый российский актер Юрий Стоянов был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Артиста срочно готовят к операции, сообщают "Известия".

Как пишет Telegram-канал 112, Стоянов находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

По данным "Пятого канала", у актера диагностировали одонтогенные кисты зубов — патологическое новообразование, возникающее в результате защитной реакции организма на инфекцию или травму.

Отметим, что Стоянов стал знаменитым после участия в комедийной телепередаче "Городок", которую вел с народным артистом РФ Ильей Олейниковым с 1993-го по 2012 год.

Напомним, ранее Юрий Стоянов попал в "чистилище" "Миротворца".