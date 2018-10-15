Скандального российского политика высмеяли за выдачу "военной тайны" РФ

Владимир Жириновский / Ruposters

Депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России якобы есть системы противовоздушной обороны С-600 и С-700.

Об этом политик рассказал в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО - русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух", - сказал Жириновский, чем вызвал смех в студии и ироничную реакцию ведущего.

Соловьев посоветовал депутату "случайно не выдать все секреты". "А то вдруг вы расскажете о страшной системе С-1500", - пошутил он.

На сегодня самым передовым российским ЗРК является С-400 ("Триумф"), способный поражать средства нападения с воздуха и из космоса в радиусе 400 километров. Также разрабатывается комплекс нового поколения С-500 ("Прометей"). О С-600 и С-700 никакой информации ранее не сообщалось.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) опубликовало карту зоны поражения ЗРК С-400, которые Россия развернула в аннексированном Крыму возле Севастополя, Феодосии и Евпатории.