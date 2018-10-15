Россия займется дорогой к Крымскому мосту: названа стоимость проекта

Крымский мост / fkutaman.ru

Российское правительство выделит на модернизацию и расширение автомобильных подходов к Крымскому мосту 86,4 млрд руб. (около 1,3 млрд. - Прим.).

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя Минтранса, речь идет о подходах к мосту со стороны материка - трассе А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк.

Начать работы планируется в 2019 году, завершить - до 2024-го. Протяженности трассы составляет около 150 километров.

Издание отмечает, что после реконструкции время проезда от Краснодара до Крымского моста сократится почти в 1,5 раза - до 1 часа 50 минут.

Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года. В мае 2018-го была открыта автодорожная часть сооружения, соединившая Краснодарский край с аннексированным полуостровом.

В октябре этого года обвалился пролет строящейся железнодорожной части моста.

"На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", - сообщил оператор транспортного перехода ФКУ "Упрдор "Тамань".