В Керчи после теракта в колледже массово эвакуируют детсады и школы

Колледж, где произошел взрыв, окружили автоматчики и БТР / kerch.fm

В оккупированной россиянами Керчи спешно эвакуируют городские детские сады и школы после теракта в политехническом колледже, в результате которого по меньшей мере 13 человек погибли и десятки получили ранения.

"Детские сады и школы в Керчи эвакуируют после взрыва в колледже", - пишет Reuters со ссылкой на очевидца происшествия.

Ранее в сети опубликовали фото молодого человека, подозреваемого в расстреле учащихся в политехническом коледже в Керчи.

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледжеРанее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В учебном заведении погибли 10 человек, а 40 — пострадали. Позднее количество погибших выросло до 13 человек. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что в колледже подорвали бомбу.