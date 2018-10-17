Теракт в Керчи: оккупанты заявляют о возможном наличии "украинского следа"

Оккупанты считают, что руку террориста направляла Украина / kerch.fm

К резонансному теракту в оккупированной россиянами Керчи якобы имеет причастность Украина; оккупанты ищут в событиях "украинский след".

"Мы ждем официальной информации. Мы все понимаем, что все зло на крымскую землю ведется капитально от украинской власти. Они никогда не скрывали ненависти к нам, делали за все эти годы очень много нам зла, поэтому не хочу опережать события, и компетентные органы в этом разберутся, но ветер дует оттуда. Я в этом лично убежден", – заявил в интервью российским СМИ так называемый "председатель Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов, комментируя теракт в Керчи.

Читайте такжеТеракт в Керчи: все, что известно о взрывах в колледжеРанее в сети опубликовали фото молодого человека, подозреваемого в расстреле учащихся в политехническом коледже в Керчи.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В учебном заведении погибли 10 человек, а 40 — пострадали. Позднее количество погибших выросло до 13 человек. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что в колледже подорвали бомбу.