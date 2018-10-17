Теракт в Керчи полностью укладывается в логику российской действительности - Рабинович

Росляков - продукт российской системы, которая кончит так же, как он / 112

"Керченский Колумбайн", расстрел студентом колледжа в Керчи своих соучеников и преподавателей, прекрасно укладывается в общую логику того. что последние несколько лет происходит в России, заявил российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Главарь Росгвардии Золотов записывает видео-угрозу сделать сочную отбивную из одного из лидеров оппозиции. Центр "Э" ФСБ РФ занят фабрикацией дел типа "Новое Величие" и посадками за лайки и репосты. Уверен, что когда стул под Путиным зашатается, страну захлестнёт волна терактов, устроенных самими Росгвардией и ФСБ, дабы ввести режим чрезвычайного или военного положения. А пока что – "просто" 19 погибших и 50 раненых", - заявил блогер в эксклюзивном комментарии "Апострофу".

Рабинович также добавил, что эта трагедия не могла не случиться, потому что руководство страны недалеко ушло от Владислава Рослякова - только инструменты и масштабы жертв другие.

"Путин, Золотов и Бортников – сами международные террористы и военные, государственные и должностные преступники, скрывающиеся за масками представителей органов власти... Эта констатация не воскресит погибших и не вылечит раненых. Она может предотвратить новые жертвы и преступления этого режима. Если Читайте такжеВезде тела, дети в панике: появилось видео стрельбы в колледже Керчиэта констатация станет всеобщей", - подчеркнул блогер.

В среду днем, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошел теракт: неизвестный молодой человек взорвал устройство на первом этаже, а на втором устроил стрельбу по учащимся. Изначально сообщалось о десяти погибших и 50 раненых, по последним данным в результате теракта погибли 19 человек, а еще 80 получили ранения.

Всю информацию о трагедии в Керчи можно прочитать здесь.