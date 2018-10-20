"Держите меня, я – е**нутый": журналист объяснил, почему Путин представляет угрозу всему миру

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин страдает синдромом Иоанна Грозного, который заметно прогрессирует, при этом многие видят, что эти метаморфозы происходят с главой кремлевского режима, но боятся признаться в том, что больной, действительно, представляет угрозу всему миру – уже потому, что имеет доступ к ядерной кнопке.

"Это внятно артикулирует Путин. И это не "держите меня семеро, я – еб*н*т*й". Это – предупреждение: "Моя власть пожизненна, и это – не вопрос для дискуссий. Любая попытка меня сместить будет воспринята как агрессия против моей России (именно – моей, ибо аз есмь царь) и я погружу мир в ядерный хаос. Я – святой, моя Россия для меня свята, а святые непременно попадают в рай. Вам же, агрессорам, гореть в аду во веки вечные", - пишет российский журналист Александр Сотник в материале на "Обозревателе".

Он отметил, что Путин живет в своем мире, и именно этот мир для него реален: с некоей миссией по спасению "России-матушки", с борьбой с внешними врагами, с карой предателям и отступникам.

"И опричнина, средневековый расцвет которой мы вынуждены наблюдать в XXI веке, и немилосердность самодержца, и "плохие бояре" - все это органично вписывается в характер путинского мироздания", - отмечает журналист.

По мнению Сотника, выходом из этой тяжелой политико-психиатрической коллизии может быть только одно: либо физическое устранение больного (чего бы очень не хотелось, ибо сие – не гуманно, но не мне ведь решать), либо арест Путина и передача в Гаагу для дальнейших разбирательств.

Напомним, ранее генерал-разведчик рассказал, как украинские спецслужбы получили компромат на Путина.