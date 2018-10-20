РПЦ пожаловалась Папе Римскому на Константинополь

Папа Римский и митрополит РПЦ Иларион поговорили об Украине / Фото: mospat.ru

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском заявил, что в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви Константинопольский патриархат нарушает религиозные законы.

"Митрополит Иларион ознакомил Папу Франциска с решениями, принятыми Священным Синодом РПЦ 15 октября в Минске в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Владыка изложил позицию Московского Патриархата по данному вопросу и передал Папе текст заявления, принятого на заседании Священного Синода в Минске", - сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей РПЦ.

Отмечается, что во время встречи ключевой место в беседе заняла именно ситуация в Украине, которая отделяется от РПЦ и создает поместную церковь.

Иларион подчеркнул, что в связи с последними решениями Константинополя РПЦ вынуждена приостановить участие в работе смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между римско-католической и православной церковью. Однако, подчеркнул митрополит, сотрудничество между церквями продолжит развиваться.

Накануне стало известно о том, что Вселенский патриархат не планирует разрывать евхаристическое общение с РПЦ.

Ранее сообщалось, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.