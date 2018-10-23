Ушел из жизни основатель мирового бренда Benetton

Предприниматель с мировым именем умер вследствие болезни. / Фото: ZUMAPRESS.com

В Италии в возрасте 77 лет скончался один из основателей итальянской группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон.

Как сообщает агентство ANSA, бизнесмена несколько дней назад госпитализировали в больницу города Тревизо по причине пневмонии, однако спасти медикам его не удалось.

Отмечается, что на протяжении последних лет Беннетон боролся с серьезным заболеванием.

Как известно, в 1965 году четверо детей семьи Бенеттон - Лучиано, Джулиана, Джильберто и Карло основали компанию Benetton Group, которая специализировалась на продаже одежды. Впоследствии в сети магазинов United Colors of Benetton и Sisley младший брат занимал должность советника и отвечал за ее административную политику. В рейтинге миллиардеров Forbes Бенеттон занимал 652-е место в мире и 12-е место в Италии. Младший из братьев-основателей Benetton – Карло – из-за онкологии ушел из жизни летом этого года в возрасте 74 лет.

Напомним, в США умер известный программист и предприниматель Пол Аллен, который в 1975 году вместе с Биллом Гейтсом основал операционную систему Microsoft.