Китай дал жесткий ответ Трампу по договору о ракетах

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Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин не потерпит "шантажа ни в какой форме" со стороны США по поводу его присоединения к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Китай всегда придерживается оборонного характера своей национальной оборонной политики, отстаивает собственные государственные интересы, Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран", - приводит слова китайского дипломата РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен быть включен в Договор о РСМД, поскольку производит вооружение данного типа.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован к России и Китаю.

19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома заявил, что намерен вывести США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.