Ответный удар: США начали кибероперацию против России - New York Times

Американские и европейские кибервойска проведут скоординированную операцию / dsnews.ua

В США сообщили о начале первой операции в киберпространстве, направленной против России - чтобы предотвратить ее вмешательство в выборы.

Американское киберкомандование также направило людей в Европу, чтобы помочь союзникам противостоять вторжению России в правительственные сети, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Киберкомандование США будет уведомлять сотрудников русских спецслужб, что они Читайте также"Ничего святого нет". Климкин возмутился кибератаками на Вселенский Патриархатнаходятся под наблюдением и контролем. При этом США не планируют применять прямых угроз; однако отдавшие приказы чиновники и офицеры могут попасть под санкции и обвинения.

Эта кампания является первой международной операцией для защиты американских выборов.