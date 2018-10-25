Путин пригрозил ответным ракетным ударом всему западному миру

Президент России Владимир Путин / Reuters

Если Европа разместит на своей территории американские ракеты, то поставит себя под угрозу "возможного ответного удара".

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передает Deutsche Welle.

По его словам, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Москва "быстро и эффективно" даст зеркальный ответ, что приведет к началу гонки вооружений.

"Тогда ситуация будет крайне опасная: не остается ничего, кроме гонки вооружений", - сказал Путин.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".

На следующий день, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.

Позже Трамп объявил о намерении наращивать ядерный арсенал США до тех пор, "пока остальные не придут в себя". При этом глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий адресован России и Китаю.