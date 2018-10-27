Путину рассказали о сотворении мира и подарили амулет от злых духов

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе визита в город Ханты-Мансийск посетил музей природы и человека.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники музея показали российскому лидеру постоянную экспозицию "Связь времен", посвященную мифам, а также рассказали местную легенду о сотворении мира и познакомили с культурой шаманов.

Кроме того, ему подарили кожаный охотничий пояс, украшенный костяными и металлическими пластинами. В пояс вшиты амулеты местных охотников, оберегающие от злых духов, бед и напастей.

18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".

На следующий день, 19 октября, выступая на встрече со своими сторонниками в штате Невада глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. "Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал он.