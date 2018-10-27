В России назвали "популизмом" намерение украинцев склонить Беларусь к отказу от русского

В России не упустили шанс прокомментировать украинско-белорусский диалог / Фото: Reuters

Известный российский политолог Иван Аркатов прокомментировал призыв украинского вице-премьера Геннадия Зубко к участникам Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле не использовать на этой встрече русский язык.

"Они стараются акцентировать на себе внимание популистскими заявлениями. А когда дело доходит до реальных действий и конструктивного подхода к делу, представители Киева показывают своё настоящее непрофессиональное лицо", - цитирует эксперта ресурс Inforeactor.

По словам Аркатова, Киев публично заявил о своей позиции, чтобы привлечь к своей делегации дополнительно внимание.

Политолог Дмитрий Болкунец убежден, что призыв украинского вице-премьера по своей сути является бессмысленным.

"Мне кажется, что язык — та вещь, инициатива в которой должна проявляться со стороны самих его носителей. Граждане должны сами выбирать, на каком языке им общаться", - сказал от в комментарии НСН.

Напомним, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, прокомментировал просьбу вице-премьера Геннадия Зубко не выступать на русском языке в ходе форума регионов Украины и Беларуси.