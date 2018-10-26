В Беларуси прокомментировали просьбу вице-премьера Украины не говорить по-русски

Министр Информации Беларуси Александр Карлюкевич

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, прокомментировал просьбу вице-премьера Геннадия Зубко не выступать на русском языке в ходе форума регионов Украины и Беларуси.

По словам Карлюкевича, в Беларуси есть два государственных языка, одним из которых является русский.

Он отметил, что каждый гражданин стран-участниц форума выбирает, на каком из них говорить, самостоятельно.

Ранее сегодня вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко попросил участников форума регионов Украины и Беларуси говорить на родном языке вопреки решению назначить русский рабочим языком встречи.

Накануне президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к разрешению конфликта на Донбассе при согласии заинтересованных сторон.

"Я прямо заявляю, что мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно, но только ради мира", - сказал Лукашенко.