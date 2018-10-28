Известный ведущий назвал самого подлого и страшного врага человечества

Владимир Путин — самый подлый и страшный враг человечества, полагает ведущий / Reuters

Украинский дипломат, переводчик, ведущий, шоумен Дмитрий Чекалкин считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин является самым подлым и страшным врагом человечества.

Глава РФ ограбил граждан своей страны, рассказал ведущий в интервью "Апострофу".

"Если говорить вообще о всех вызовах, которые есть у украинского общества, то Путин, наверное, здесь абсолютный лидер. Это самый коварный, самый подлый и самый страшный враг не только Украины, но и всего человечества", — отметил собеседник.

Чекалкин добавил, что четыре года назад, когда шли буквально первые недели Майдана (протесты начались 21 ноября 2013 года — Ред.), его пригласили на прямой эфир круглого стола на международной службе ВВС, и он говорил, что российский лидер на самом деле — опасность для Украины и Европы.

Читайте также"Не психопат": психиатр рассказал о личности Путина"Так вот, сидел там представитель Russia Today, первого российского канала, и я помню, как они реагировали, когда я говорил, что на самом деле Путин — это опасность не только для Украины, но и для всего человечества, для всей цивилизованной Европы. И на меня, как на идиота, показывали пальцем, мол, что он говорит? Но дальнейшее развитие событий и подтвердило это", — заявил шоумен.

Переводчик также сказал, что Путин ограбил каждого россиянина. "Пять триллионов долларов свалились на Россию просто с неба за счет десятикратного роста цен на газ и нефть. Если бы все эти деньги шли как, например, в Норвегии, Кувейте, Эмиратах в фонд будущих поколений!", — подчеркнул ведущий.

Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев говорил "Главреду", что РФ, в связи с приближением в Украине президентских и парламентских выборов, будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный" якобы будет означать военную эскалацию.