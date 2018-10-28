У Путина особенно пустой взгляд, "царь утомлен" — журналистка

Владимир Путин, похоже, утомлен, сообщила журналистка / Reuters

Российская журналистка Галина Сидорова считает, что в последнее время на фотографиях и видео с мероприятий у президента РФ Владимира Путина какой-то особенно пустой, отсутствующий взгляд.

Фотографы дежурят, чтобы не пропустить момент, когда у главы России на лице промелькнет подобие живой улыбки, "царь, похоже, утомлен", говорится в материале Сидоровой на "Радио Свобода".

По ее мнению, улыбка российского лидера "все чаще похожа на гримасу, а не на восхищение радостью бытия".

"Может, оттого, что часто врет? И судя по всему, врет, не задумываясь, насколько убоги подсунутые денщиками аргументы, выставляющие вождя нации совсем уж в безумном свете", — отметила автор.

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Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил "Главреду", что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли, поскольку президент взорвал пьедестал, на котором она так долго держалась.