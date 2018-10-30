Клинтон откровенно рассказала о своих президентских амбициях

Хиллари Клинтон планирует занять Овальный кабинет / Reuters

Бывшая государственный секретарь и кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон сообщила о своем вероятном намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Как сообщает Recode, сначала экс-политик отрицала возможность выдвижения своей кандидатуры, однако впоследствии заявила, что не готова рассуждать об этом до промежуточных выборов в Конгресс 2018 года.

"Ну, я хотела бы быть президентом. И надеюсь, что в январе 2021 года в Овальном кабинете будет представитель Демократической партии. У нас будет много работы. Но я не готова рассуждать о своем выдвижении в президенты в 2020 году до промежуточных выборов в Конгресс в этом году. Я уверена, что сделаю все, чтобы в 2021 году в Белом доме был президент от Демократической партии", - сказала Клинтон.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе президентской предвыборной гонки в 2016 году почту его соперника от демократов Хиллари Клинтон взломали хакеры из Китая, а не из России.