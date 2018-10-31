Постпред Украины в ООН рассказал, как Россия перебрасывает оружие в Донбасс из Крыма

Владимир Ельченко / un.org

Российские власти используют Азовское море ради того, чтобы осуществлять скрытые поставки оружия в зоне военного конфликта на Донбассе.

С таким заявлением во время открытого заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко, сообщает портал "Укринформ".

"Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил в Донбассе оружием с территории Крыма", — сказал постпред Украины.

Ельченко также назвал Керченский мост незаконно построенным и таким, который создает барьеры для международной морской торговли и навигации".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН рассказали о "стартовой площадке" для новой агрессии России против Украины.