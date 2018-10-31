В ООН рассказали о "стартовой площадке" для новой агрессии России против Украины

Выборы в "ДНР" и "ЛНР" могут послужить стартовой площадкой для новой вооруженной агрессии России против Украины, сообщил Владимир Ельченко / УНИАН

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сообщил, что запланированные в "Донецкой народной республике " и "Луганской народной республике" псевдовыборы могут послужить стартовой площадкой для новой агрессии России против нашей страны.

Кремль избрал путь дальнейшего обострения ситуации на Донбассе вместо полного выполнения Минских соглашений, рассказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

"Ни у кого из нас нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее... но есть признаки того, что так называемые "выборы" могут служить как стартовая площадка в направлении нового цикла российской вооруженной агрессии", — заявил он.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" выборы назначены на 11 ноября. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Киеву передаются списки граждан, которые будут принимать участие в псевдовыборах.