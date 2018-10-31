"Будут валить инакомыслящих": сбежавший нардеп запугал адептов "русского мира" местью Яроша

Дмитрий Ярон/ УНИАН

Экс-нардеп-"социалист" Василий Волга заявил о том, что опасается расправы над собой со стороны добровольцев, направляемых и руководимых нардепом Дмитрием Ярошем.

Свою экспрессивную речь бывший народный избранник озвучил в эфире федерального российского телеканала.

"Я вам напомню: тех, кто призывает к миру с Россией в Украине, их убивают. Я пережил покушение на свою жизнь! Еще одно очень важное заявление в контексте подготавливающегося огня вокруг Азовского моря: совсем недавно Ярош сделал заявление о том, что он снимает два батальона своих с передовой, рассредоточивает их по территории Украины, и эти люди, по словам Яроша, если надо, то будут валить тех, кто мыслит иначе. Это означает, что они будут убивать тех людей!" — сказал Волга.

Напомним, ранее Ярош рассказал, когда Украина вернет оккупированный Донбасс.